Im Namen der Republik

Durch den auf der Webseite www.oe24.at veröffentlichten Artikel vom 12. Juni 2020 mit dem Titel: "Spesen-Affäre: Strache verrechnete sogar Potenzmittel" und dem weiteren Inhalt, Strache stehe im Verdacht, der FPÖ einen großen Betrag für Potenzmittel verrechnet zu haben, wurde in einem Medium der höchstpersönliche Lebensbereich des Antragstellers Heinz-Christian Strache in einer Weise erörtert, die geeignet ist, ihn in der Öffentlichkeit bloßzustellen (§ 7 MedienG). Die oe24 GmbH als Medieninhaberin der Webseite www.oe24.at wurde zur Zahlung einer Entschädigung an den Antragsteller sowie zur Urteilsveröffentlichung verurteilt.

Oberlandesgericht Wien

Abteilung 18, am 10. Juni 2021