Impf-Streit: Jetzt spricht Philippa Strache

Die Trennung von HC und Philippa ist nach ihrer Entscheidung im Parlament offiziell.

Es war die große Überraschung am Donnerstag, als Philippa im ­Nationalrat – nach emotionaler Rede gegen das Impfpflichtgesetz – in ihrem schwarzen Kleid und mit ihrer schwarzen Maske zur Wahlurne schritt und dort mit dem weißen Zettel für das Gesetz stimmte. Obwohl es „rote Linien“ überschreite. Obwohl sie denkt, dass es nicht halten wird.



Trennung. Mit ihrer Wahl zog die wilde Abgeordnete (34) auch eine klare Trennlinie zu Noch-Ehemann Heinz-Christian Strache (52), der gegen die Impfpflicht auf die Straße geht. Strache demonstriert offen gegen die Pflicht, seine Frau stimmt dafür: Damit hat Philippa auch ihn abgewählt.



Strache sagt dazu: „Meine Frau ist eine eigenständige Persönlichkeit. Ich sehe ­einiges anders als sie. Ich lehne die Impfpflicht aus Gründen der Freiheit und der körperlichen Selbstbestimmung entschieden ab. Die Spaltung in unserer Gesellschaft bei diesem Thema geht leider oft auch durch ­Familien und den Freundeskreis.“ Die Trennung von Philippa will er nicht kommentieren. Dafür nähert er sich jetzt der impfkritischen Partei MFG an.



Annäherung. Dem Vernehmen nach hat sich HC schon öfter mit MFG-Parteiobmann Michael Brunner getroffen. Er teilt dessen Videos, bei Demos trifft er MFG-Mitglieder. Zu ÖSTERREICH sagt HC: „Ich unterstütze alle freiheitsliebenden Kräfte, die gegen eine Impfpflicht eintreten!“





