Jeder Österreicher erhält 150 Energiekosten-Bonus

Beim Teuerungsgipfel im Bundeskanzleramt wurde heute ein Energiekosten-Bonus für alle als Entlastung für die Teuerung für angekündigt.

Europa ist aktuell mit den höchsten Preissteigerungen seit vielen Jahren konfrontiert. Die Inflationsrate im November und Dezember 2021 stellte mit 4,3 % den höchsten Wert seit 1992 und die Jahresinflation 2021 mit 2,8 %, den höchsten Wert seit 10 Jahren dar. Die aktuell hohe Inflation ist zu einem wesentlichen Teil auf stark steigende Energiepreise zurückzuführen, insbesondere im Bereich Gas, Heizöl und Strom. Obwohl die Preissteigerungen in Österreich aktuell unter dem Europäischen Durchschnitt liegen, ist die aktuelle Situation angesichts der andauernden Pandemie eine zusätzliche finanzielle Herausforderung/Belastung für die österreichische Bevölkerung und insbesondere für Personen mit niedrigen und mittleren Einkommen. Um Notsituationen in den Wintermonaten abzuwenden und die Kaufkraft der Österreicherinnen und Österreicher zu erhalten und die aktuell verschärfte Preissituation insbesondere in Bezug auf Energiekosten für die österreichischen Haushalte auszugleichen, sorgt die Bundesregierung durch folgende zielgerichtete Maßnahmen mit einem Volumen von rund 1,7 Mrd. Euro für eine zusätzliche Entlastung der Menschen:

- Aussetzung der Ökostrompauschale und des Ökostromförderbeitrags für 2022 (ca. 100 Euro pro Haushalt): Die Ökostrom-Beitrag für Betriebe und Haushalte werden im Jahr 2022 auf null gesetzt. Das führt zu einer Entlastung von insgesamt rund 900 Mio. Euro.

- Teuerungsausgleich für besonders vulnerable Gruppen: Durch eine bereits beschlossene Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro sowie einer weiteren, zusätzlichen Zahlung in Höhe von 150 Euro werden Arbeitslose, Mindestsicherungs-, Ausgleichszulage- und Studienbeihilfe-Bezieher und Mobilitätsstipendiaten für gestiegene Lebenserhaltungskosten kompensiert. Das zusätzliche Entlastungsvolumen beträgt rund 100 Mio. Euro.

- Energiekostenausgleich: Jeder Einpersonenhaushalt bzw. jeder Mehrpersonenhaushalt mit einem Einkommen bis zur ein- bzw. zweifachen ASVG Höchstbeitragsgrundlage erhält für den Hauptwohnsitz einmalig einen Energiekostenausgleich in Höhe von 150 Euro. Diese Entlastung verhindert Problemlagen und stärkt gleichzeitig die Kaufkraft breiter Bevölkerungsschichten.