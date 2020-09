Juden, Orban & Kronen Zeitung: Die neuen Sager des Ibiza-Videos

Bisher unveröffentlichte Aussagen von Strache, Gudenus & Co. von jenem Abend auf der Insel sorgen nun für Wirbel.

Das Ibiza-Video beherrscht selbst über ein Jahr nach seinem Auftauchen die heimischen Schlagzeilen. Neben Ermittlungen, U-Ausschuss und Co. sorgen nun weitere bisher unbekannte Aussagen von dem brisanten Treffen zwischen Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus, dem Detektiv H. und der vermeintlichen "Oligarchennichte" Alyona Makarov in der spanischen Finca für Wirbel. Der "Kurier" veröffentlichte nun die neuen Passagen aus den ganzen sieben Stunden des Videos.

+++ Zum Nachlesen: Die ungeschwärzten Seiten des Ibiza-Protokolls +++



So seien sich die Herren in der Runde zu Beginn des Treffens einig, dass "niemand hier Homosexuelle mag", wie es der Detektiv H. festhält, heißt es. Zudem wird klar, dass sich ein Großteil der sieben Stunden um die Kronen Zeitung geht. Strache macht auch deutlich, dass er sich eine regierungstreue Medienlandschaft, wie Orban sie in Ungarn aufbaute, auch für Österreich erhoffe. Doch am Ende kam kein Krone-Deal zustande und Strache schien es zu reichen. „Jetzt gemma, des bringt nix“, wird der Ex-Vizekanzler in dem Bericht zitiert. Auch der Lockvogel zeigte sich "schockiert", dass kein Gegengeschäft zustande kam.

Große Überraschungen oder Neuigkeiten dürfte aber auch die erneute Sichtung des Ibiza-Videos nicht zutage gefördert haben. Das Blatt berichtet unter anderem darüber, dass etwa viel über die Rolle der Juden und die Islamisierung Europas gesprochen wurde. Der serbische Homosexuellen-Hasser und Leugner des Völkermords in Srebrenica, Dragan Markovic, ist für den ehemaligen FPÖ-Chef "ein geiler Typ".



"Gut, dass ganzes Ibiza-Video jetzt öffentlich wird", befand der SPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Jan Krainer auf Twitter. Dass der Ausschuss immer noch nicht das Material habe, "bleibt ein Skandal".



Die besten Zitate:

Strache über Norbert Hofer: "Mit einem starken Norbert Hofer an meiner Seite lohnt es sich nicht, mich zu liquidieren (...) solange ich nicht tot bin, habe ich die nächsten 20 Jahre noch das Sagen.“

Strache hat Hofer über Ibiza-Treffen nicht informiert: "Der Hofer weiß das nicht."

Strache über seine FPÖ: "Wir sind eine Aktie, die steigt."

Strache über Sozialdemokraten: "Die Sozialdemokraten haben natürlich sehr stark die Logen, aber auch, ich sag, jüdische Industrielle wie den Schlaff."

Strache über Antisemitismus: "Bei Antisemitismus hört sich bei mir alles auf.“

Gudenus: "Wir haben schon in mindestens zwei Regionen Regierungsmitglieder, jetzt kann man alles organisieren. Es gibt viele Korrumpierte. Viele, viele."

Strache über Soros: "Jetzt reißt er, Orban, voll gegen Soros an. Zu recht, weil der Soros hat natürlich die ganzen NGOs finanziert, die Konterrevolutionen

Strache über Orban: "Ich will so eine Rolle wie Orban. (...) Wir wollen eine Medienlandschaft ähnlich wie der Orban aufbauen."

Gudenus über Orban: "Der Orban rockt das Land."

Strache über Orientierung Richtung Osteuropa: "Wir wollen in die Visegrad-Gruppe hinein und wollen uns sehr stark Richtung Osten öffnen und Gegengewicht zu dieser dekadenten westlichen EU sein"

Strache über Islamisierung Europas: "Uns ist bewusst, Europa wird vor der Rettung und dem Untergang stehen (…) Der Rest Europas wird islamisiert, das ist demografiepolitisch in fünf Jahrzehnten durch, die einzige Rettung wird es geben im Osten. Und das wird eine Spaltung werden.“

Gudenus über die Bundespräsidenten-Wahl: "Sie wurden gefälscht, die Wahlen, sehr stark."

Gudenus über die Kronen Zeitung: "Ich habe dir eh gesagt, warum wir hier sind, Kronen Zeitung ist das Hauptthema."

Strache über einen möglichen Krone-Deal: "Ja, was ist da schon vorangeschritten, was ist da wirklich konkret?"

Strache über die Kronen Zeitung: "Ob sie die Krone kauft oder nicht, ist uns wurscht. Es geht ums Geschäft, Du kannst aus der Krone allein ein Geschäft machen."

Strache über Red Bull: "I am the Red Bull Brother"

Strache über seine Gold-Anlage: "Ich, Trottel, hör mir den an und denke mir: geile Geschichte. Die Gold-Unze steigt von 470 auf 500, auf 550 Dollar, auf 570, auf 600 auf 650. Ich Trottel verfluche mich schon, kaufe dann zum Glück mit 80 Prozent meiner Ersparnisse Gold. Und weißt Du, wie ich es verkauft habe, bei 1.300 Euro. Das war das Geschäft meines Lebens, hat mir meine Hütte möglich gemacht, zack so."

Strache gegen Ende des Videos: "Jetzt gemma, des bringt nix"