Justizministerin Zadic ist geimpft

Die Justizministerin hat heute ihre erste Impf-Dosis erhalten.

Wien. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat am Dienstag im Ministerium ihre erste Impf-Dosis gegen das Coronavirus bekommen. Sie erhielt den Impfstoff von Biontech/Pfizer.

© BMJ/Nedic ×

Damit ist die Reihe der Impfungen von Regierungsmitgliedern am Dienstag fortgesetzt worden. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) war ebenfalls heute an der Reihe. Er wurde im Austria Center Vienna immunisiert. Des Ressortchefs Dank galt den Mitarbeitern vor Ort, die Organisation funktioniere reibungslos, hieß es in einer Aussendung.

Vor Blümel waren etwa schon Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler, Bildungsminister Heinz Faßmann (beide ÖVP) und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) geimpft worden.

