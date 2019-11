Budgetrede: Schaunig hob Investitionen hervor

Im Budget 2020 steht ein Nettofinanzierungsdefizit in Höhe von 20 Millionen Euro.

Klagenfurt. Kärntens Finanzlandesrätin Gaby Schaunig (SPÖ) hat am Donnerstag ihre Budgetrede im Landtag gehalten. Im Budget 2020 stehen, wie berichtet, Einzahlungen von 2,54 Auszahlungen von 2,64 Milliarden Euro gegenüber. Das Nettofinanzierungsdefizit macht knapp 97 Millionen Euro aus. Schaunig verwies auf die Tilgung alter Schulden von 173 Millionen Euro sowie das Investitionsvolumen im Anlagenbereich in Höhe von 198 Millionen Euro: „Sohin übersteigen Investitionen und Tilgungen die Nettofinanzierung um 274 Millionen Euro. Wir zahlen alte Schulden und tätigen Investitionen in einem weit über die Neuverschuldung hinausgehenden Maß.“ Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt in Kärnten von 6.341 Euro auf stolze 6.372 Euro an.