Bürgermeister von Völkermarkt legt sein Amt zurück

Der Langzeitbürgermeister der Kärntner Bezirksstadt Völkermarkt, Valentin Blaschitz (SPÖ), legt am (morgigen) Dienstag sein Amt zurück.

Völkermarkt. Das erklärte Blaschitz am Montag auf APA-Anfrage. Ihm folgt Vizebürgermeister Markus Lakounigg, ebenfalls SPÖ.

41 Jahre Teil der Kommunalpolitik

"Binnen vier Wochen wird dann eine Gemeinderatssitzung abgehalten werden, bei der mein Nachfolger ordnungsgemäß gewählt wird", sagte Blaschitz. Selbstverständlich würden dabei alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Einen Grund für eine Verschiebung seines Rücktritts wegen der Coronakrise sieht er nicht. "Meine Entscheidung ist getroffen, und es finden ja auch Sitzungen des Nationalrats und der Landtage statt." Er stehe im 69. Lebensjahr und sei 41 Jahre in der Kommunalpolitik tätig gewesen, das sei genug, auch wenn natürlich etwas Wehmut mitschwinge.



Der Rücktritt erfolgt sicherlich auch mit Blick auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, die am 28. Februar 2021 durchgeführt werden. Im letzten Jahr vor dem Wahltermin muss nämlich bei einem Rücktritt keine Bürgermeister-Direktwahl durchgeführt werden, es genügt die Wahl durch den Gemeinderat. So hat der Nachfolger Zeit, sich einzuarbeiten und seine Wahlchancen als bereits amtierender Bürgermeister zu verbessern.