Klagenfurt: Alkoholverbot soll nun kommen

Pöbeleien und Alkoholisierte gehören leider auch zum Klagenfurter Stadtbild.

Klagenfurt. Treffpunkte für tägliche Alkoholexzesse in Klagenfurt waren in den vergangenen Jahren der Heiligengeistplatz und der Lendhafen. Seitdem an diesen beiden Orten Alkoholverbot herrscht, hat sich die Szene zum Teil auf den Neuen Platz verlagert. Doch auch in den Parkanlagen, hier gilt eigentlich auch Alkoholverbot, finden sich immer wieder Saufkumpane ein.

Problem. „Es war absehbar, dass mit den steigenden Temperaturen auch das immer wiederkehrende Problem von öffentlichem Alkoholkonsum wieder in die Klagenfurter Parkanlagen einzieht“, sagt Vizebürgermeister Wolfgang Germ. Der derzeitige Verordnungs-Fleckerlteppich sei wenig sinnvoll und werde nicht richtig kontrolliert, so Germ.

Forderung. „Ein flächendeckendes Alkoholverbot innerhalb des Rings wäre sinnvoll und könnte gut kontrolliert werden“, sagt der Vizebürgermeister.

Kritik. „Die Verantwortlichen sind mit der Thematik in den Winterschlaf abgetaucht. Jetzt kehren die Probleme zurück, Lösung gibt es aber noch immer keine. Es muss eine ordentliche Regelung gefunden werden, die auch kontrolliert wird. Derzeit wird z. B. Alkoholkonsum im Schillerpark geduldet, obwohl dieser per Verordnung verboten ist“, sagt Germ.

Beschwerden. Es gebe laut Germ bereits erste Beschwerden über Gelage und Verschmutzungen in einigen Klagenfurter Parkanlagen. „Jeder Bürger sollte unsere Parks als Erholungsgebiet nutzen können. Unsere Forderung nach einem flächendeckenden Alkoholverbot in der Innenstadt bleibt daher weiter bestehen. Eine entsprechende Verordnung soll dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden“, so der Vizebürgermeister.