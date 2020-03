Klagenfurt: Stadt und Stadtwerke schnüren Hilfspaket

Wer Probleme hat, Rechnungen zu bezahlen, kann sich direkt bei den STW melden.

Klagenfurt. Hilfsbedürftige Menschen brauchen sich in Klagenfurt keine Sorgen machen. Stadt und Stadtwerke haben ein Hilfspaket für alle jene geschnürt, die in finanzielle Nöte kommen könnten.

Individuelle Lösungen werden für alle gefunden

Rasche Hilfe. „Bei Vorschreibungen für Energie, Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser können sich finanziell besonders schwach gestellte Personen ab sofort direkt beim STW-Kunden-Center melden, damit individuell entsprechende Lösungen gefunden und diesen Personen rasch geholfen werden kann“, sagen SPÖ-Stadtchefin Maria-Luise Mathiaschitz und STW-Vorstandsdirektor Erwin Smole. Das Kundencenter ist derzeit für den Parteienverkehr geschlossen, ist aber telefonisch unter 0463 521 880 erreichbar. Die Stadt stellt auch keine Vorschreibungen für die Benützung öffentlichen Gutes aus – dies betrifft natürlich auch Gastgärten. Außerdem wird es keinen Mahnlauf geben. „Niemand muss sich Sorgen machen, wir arbeiten an Lösungen und werden jeden Einzelfall gesondert betrachten und entscheiden“, betont die Bürgermeisterin.

Caritas. Hilfe gibt es für alle Kärntner auch von der Caritas. Die Beratung ist für Menschen in Notlagen per Telefon von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr unter 0463 55 560-11 erreichbar.