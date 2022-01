"Kein Schnellschuss": Nehammer verteidigt Impfpflicht

Der Kanzler ist davon überzeugt, dass das Gesetzt auch vor dem VfGH halten wird. Auf die Bedenken von Experten und Bürgern sei man eingegangen.

Zum ersten Mal seit der Pocken-Impfpf licht, die ab 1948 galt, wird die allgemeine Impfpflicht in Österreich in der Zweiten Republik ab Februar wieder eingeführt. Nach wochenlangem Ringen ist das nun fix.

Österreich ist damit auch der erste EU-Staat, der die allgemeine Impfpflicht einführt. In Italien gilt die Corona-Schutzimpfung für alle über 50 Jahren als verpflichtend, in Griechenland für alle über 60 Jahren. Österreich wird sie ab Anfang Februar für alle mit Wohnsitz in Österreich über 18 Jahren gelten.

Nehammer verteidigt Gesetz

Nehammer verteidigte am Sonntag in der ZiB2 das Gesetz. Die Impfpflicht sei kein „Schnellschuss“, so der Kanzler. „Erinnern Sie sich, wann das Vorhaben beschlossen worden ist, schon im November. Damals waren wir einem Lockdown und da war eigentlich die Sorge, warum kommt die Impfpflicht so spät, warum dauert es bis Februar.“ Man sei schon während der Begutachtungspgase auf „die Einsprüche eingegangen“, so Nehammer weiter. „Wir haben die Bedenken der Menschen sehr ernst genommen“, betont der Kanzler im ORF. Nehammer verweist dabei unter anderem darauf, dass man das Alter auf 18 gehoben habe.

Hält Gesetz vor dem VfGH?

Der Kanzler ist zuversichtlich, dass das Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof halten wird. "Also was ich garantieren kann, ist, dass alle, die jetzt daran beteiligt waren, nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet haben. Wir haben von vornheirein den Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts eingebunden. Wir haben den Expertinnen und Experten sehr genau zugehört, wir haben Impfpflichtregelungen in anderen Ländern genau studiert, wir haben auch Verfassungsgerichtshoferkenntnisse genau geprüft.

Der Kanzler verteidigt auch die geplanten Strafen, die empfindlich sind. „Also beim ersten Verstoß bis zu 600 ist tatsächlich viel Geld, 2400 Euro im Jahr, also für 99 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ist das tatsächlich ein hoher Betrag. Am liebsten wäre es mir, wir müssen überhaupt nicht strafen, weil einfach die Impfquote schon so hoch ist, dass es nicht notwendig ist.“



Alle Fakten zur Impfpflicht

Der Zeitplan des Gesetzes

4. Februar: Startphase: Ab Anfang Februar soll die Impfpflicht – durch ­Nationalrat und Bundesrat beschlossen und Bundespräsident gegengezeichnet – gelten.

Startphase: Ab Anfang Februar soll die Impfpflicht – durch ­Nationalrat und Bundesrat beschlossen und Bundespräsident gegengezeichnet – gelten. 16. März: Die Kontrolle: Ab 16. März gilt die Impfpflicht als Kontrolldelikt. Das heißt, dass es in den ­ersten sechs Wochen nur eine Eingangsphase ist, danach aber gestraft wird.

Die Kontrolle: Ab 16. März gilt die Impfpflicht als Kontrolldelikt. Das heißt, dass es in den ­ersten sechs Wochen nur eine Eingangsphase ist, danach aber gestraft wird. April: Brief mit Termin: Per Verordnung wird ein Stichtag festgelegt, ab dem alle ungeimpften Personen einen Brief mit Aufforderung zur Impfung erhalten.

Für wen die Pflicht gilt

Alle ab 18 Jahren: Die neue allgemeine Impfpflicht gilt für alle ab 18 Jahren. Ursprünglich hätte sie ab 14 Jahren – also mit Strafmündigkeit – gelten sollen. Das wollten SPÖ und Neos nicht. Hier kamen ÖVP & Grüne der Opposition entgegen.

Die neue allgemeine Impfpflicht gilt für alle ab 18 Jahren. Ursprünglich hätte sie ab 14 Jahren – also mit Strafmündigkeit – gelten sollen. Das wollten SPÖ und Neos nicht. Hier kamen ÖVP & Grüne der Opposition entgegen. Die Ausnahmen: Konkret ausgenommen sind Schwangere und Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Allerdings sind das nur sehr wenige Personen. Feststellen sollen das ­neben Amtsärzten auch spezielle Ambulanzen, Epidemieärzte oder Krankenanstalten. Die Ausnahmen werden dann ins Impfregister eingetragen.

Kontrollen ab 16. März