Kickl sagt Pressekonferenz kurzfristig ab

"Aus terminlichen Gründen" musste FPÖ-Chef Kickl die heutige Pressekonferenz zum Thema Impfpflicht kurzfristig absagen.

Erst am Samstag hatte Kickl für Aufregung gesorgt, weil er sich nach der Anti-Impf-Demo ohne Maske und Abstand in der Menge feiern ließ. Das könnte nun ein Nachspiel für den FPÖ-Chef haben. Es drohen 500 Euro Strafe. Schon im Frühjahr wurde Kickl in ­einem ähnlichen Fall vom Parlament ausgeliefert.