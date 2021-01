Kinder für 8. Februar einbestellt

Die Schulen sollen am 8. Februar aufsperren. Die Kinder wurden schon vorgewarnt.

Wien. Entschieden wird offiziell erst am Montag – doch es zeichnete sich am Samstag ab, dass die Schulen am 8. Februar wieder in den Präsenzunterricht übergehen. Laut ÖSTERREICH-Informationen wurden in Wiener und nö. Volksschulen die Kinder schon gebeten, für den Schichtdienst bereitzustehen. Kanzler Sebastian Kurz hatte bereits vergangene Woche betont, dass Schulen bei den ersten Lockerungen dabei sein werden. Kein Wunder: Dem Druck auf die Regierung seitens der Eltern ist kaum noch zu widerstehen.

Auch Oberstufen sollen wieder zurückkehren

Also Schichtdienst. Schon Anfang der Woche bekamen Eltern in Wien und NÖ (die anderen Bundesländer später) Ferien-Nachrichten der Schuldirektionen. Schule ist entweder Montag, Mittwoch und Freitag oder Dienstag und Donnerstag. In der Folgewoche sind es dann die jeweils anderen Tage. An den Tagen ohne Präsenz-Unterricht – den sogenannten „Hausübungstagen“ – sollen die Schüler daheim weiterlernen. Derzeit dürfte laut oe24-Informationen auch geplant sein, die Oberstufen-Schüler „vorsichtig“ in die Schulen zurückzuholen.

Schichtdienst plus Betreuung – wie geht das?

Betreuung. Wer Betreuung braucht, soll weiter an allen Tagen in die Schule gehen können. Ob Klassen „zusammengemischt“ werden, war zuletzt offen.

Masken und Tests. Um die Schule sicherer zu machen, sollen alle Kinder mindestens einmal in der Woche Selbsttests machen. Zusätzlich wird es in den Schulen Maskenpflicht geben (für Oberstufen und evtl. auch Unterstufen eine FFP2-Maskenpflicht). Weiters geplant sind strenge Hygienevorschriften.