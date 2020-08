Kurz: Emotionale Ansage für Corona-Herbst

Am Freitag will Kurz in 20-minütiger Rede über Corona-Herbst und seine Politpläne reden +++ oe24 hat die emotionalsten Passagen der Kanzler-Rede.

Wien. Morgen Freitag um 10.30 will Kanzler Sebastian Kurz eine 20-minütige „Erklärung“ abgeben. Wie berichtet, will er dabei einerseits vor einem „herausfordernden“ Coronavirus-Herbst und Winter sprechen und auch neue Maßnahmen andeuten, aber gleichzeitig Optimismus versprühen, wonach wir im Sommer 2021 „wieder normal leben“ könnten.

Neben einem Schwerpunkt auf Arbeit und Wirtschaft – er will dort konkrete Ansagen zu Arbeitszeitflexibilisierung, neuen Formen des Homeoffice und auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen machen – soll es in der Ansprache am Freitag auch um „einen Pakt gegen die Einsamkeit im Alter“ gehen. Der türkise Regierungschef will betonen, dass „jeder Mensch in Österreich es verdient, in Würde zu altern. Dazu gehört auch, dass man sich nicht alleine fühlt und die eigene Familie sowie Freunde sehen“ könne. Es gehe darum, ein „sicheres Umfeld“ zu schaffen, damit „auch im Herbst und Winter Besuche in Altersheimen und Krankenhäuser weiter“ möglich wären.

Kurz lädt zu rundem Tisch mit NGO zu Einsamkeit ein

Forscher. Gemeinsam mit Forschern und Experten wolle man so ein sicheres Umfeld erarbeiten. Zudem kündigt der Türkise einen „runden Tisch mit betroffenen Organisationen und Zivilgesellschaften“ an.

Heute soll es aber auch um Bildung und Digitalisierung gehen. Der VP-Chef wird versuchen, in seiner Erklärung, die ein Startschuss für den politischen Herbst ist, möglichst sämtliche Bevölkerungsgruppen mitzunehmen. Kommenden Mittwoch sollen dann beim ersten Ministerrat nach der Sommerpause konkrete Maßnahmen gegen den Corona-Herbst folgen.

Kanzler-Geburtstag: Grillen mit der Familie