Ein enger Mitarbeiter von Bundeskanzler Kurz wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Alle Details im Live-Ticker.

Ein Mitarbeiter aus dem engsten Kreis von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist positiv auf SARS-CoV2 getestet worden. Der Kanzler wird nun wie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und alle anderen Mitarbeiter aus dem Umfeld des Kurz-Vertrauten getestet. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses haben Kurz und Kogler alle Termine abgesagt. Kanzler Kurz hat sich laut oe24-Informationen mittlerweile in Wien testen lassen. Das Testergebnis wird gegen Mitternacht erwartet, heißt es aus dem Umfeld des Kanzlers gegenüber oe24.

Letzter Kontakt am Mittwoch

Umgehend nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses sei die Informationskette gestartet worden, wurde im Kanzleramt versichert. oe24 liegt das Protokoll vor: Der Mitarbeiter des Kanzlers erfuhr am frühen Nachmittag von seinem positiven Ergebnis. Er informierte umgehend den Kanzler persönlich über seinen positiven Corona-Test. Gegen 15.10 Uhr rief Kurz den Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer an, um ihm mitzuteilen, dass er nicht an einer geplanten Pressekonferenz um 15.30 Uhr teilnehmen wird. Kurz vor 15.30 Uhr - also innerhalb von einer Stunde - wurde dann bereits die Öffentlichkeit informiert.

Als Vorsichtsmaßnahme würden alle Kollegen aus dem Umfeld des Mitarbeiters noch am Montag getestet. Kurz und Kogler seien am Mittwoch das letzte Mal mit dem Mitarbeiter in Kontakt gewesen und werden ebenfalls noch am Montag getestet. Der Betroffene habe am vergangenen Dienstagabend noch ein negatives Testergebnis gehabt.

Kanzler zu oe24: "Ich bin derzeit symptomfrei"

Der Kanzler meinte in einem ersten Statement gegenüber oe24: "Ich bin derzeit symptomfrei, es geht mir gut." Er warte jetzt auf das Testergebnis.

Alle Minister und Medienvertreter sollen sich testen lassen

Derzeit werden alle Minister und Mitarbeiter im Kanzleramt getestet. Das Bundeskanzleramt forderte auch alle Medienvertreter, die am Mittwoch am Pressefoyer teilnahmen, dazu auf, sich vorsichtshalber testen zu lassen. Dazu wurde eine eigene Teststraße im Bildungsministerium geschaffen.

So geht es weiter

Kurz hat auch bereits einen Geheimplan, was im Falle eines positiven Testergebnisses passiert: Kurz würde sich dann isoliert in "Heimquarantäne" ins Bundeskanzleramt begeben und die Geschäfte gemeinsam mit seinen engsten Mitarbeitern von dort aus weiterführen.