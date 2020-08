Kurz: Zweiter Lockdown muss verhindert werden

In einem Pressestatement hat sich Bundeskanzler Kurz heute zu Reisewarnungen und der aktuellen Situation geäußert.

Das Coronavirus verbreitet sich vor allem über die Reiserückkehrer in Österreicher - besonders von Kroatien gehe derzeit eine große Gefahr aus, so Kurz. Das sei der Grund, warum Österreich nun eine Reisewarnung über Kroatien verhängt - ab 0:00 Uhr wird an den Grenzen verstärkt kontrolliert, also in der Nacht von Sonntag auf Montag. Reiserückkehrer aus Kroatien können sich gratis testen lassen.

Man solle durch diese Maßnahmen einen zweiten Lockdown unbedingt verhindern, erklärte der Bundeskanzler.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert - Details folgen in Kürze.