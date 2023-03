Erste Wahllokale öffnen schon um 7 Uhr

In den größten Städten Klagenfurt und Villach öffnen die Wahllokale schon um 7 Uhr.

Wien/Klagenfurt. Die Kärntnerinnen und Kärntner können am Sonntag zum teil schon recht früh ihren neuen Landtag wählen. In den größten Städten Klagenfurt und Villach öffnen die Wahllokale schon um 7 Uhr. Andere Bezirkshauptstädte folgen kurz darauf. Landesweiter Wahlschluss ist um 16 Uhr. Die Stimmabgabe ist auch mit Wahlkarten zulässig. Diese dürfen erstmals nicht mehr in "fremden" Wahlkreisen abgegeben werden.

Eine offizielle Aufstellung über die Öffnungszeiten der Wahllokale gibt es nicht, wie der Leiter der Landeswahlbehörde, Gerhard Jesernig, auf APA-Anfrage betonte. Eine solche werde im Land Kärnten schlicht "nicht gebraucht". Zudem habe jeder oder jede Wahlberechtigte eine amtliche Information erhalten. Bekannt sind allerdings die Schlusszeiten. Mehrere kleinere Gemeinden vor allem im westlichen Wahlkreis 4 schließen demnach bereits um 12 Uhr.

Die Möglichkeit, die Stimme am Wahltag mittels Wahlkarte in einem "fremden" Wahlkreis abzugeben, wurde vor fünf Jahren kaum noch genützt, weswegen diese Möglichkeit abgeschafft wurde. Am Wahltag kann diese "in einem Wahllokal der betreffenden Gemeinde" während der Öffnungszeiten abgegeben werden. Vor dem Wahltag ist es möglich, diese an die zuständige Gemeindewahlbehörde etwa per Post zu übermitteln (Briefwahl). Die Wahlkarte muss aber noch vor dem Schließen des letzten Wahllokales dort ankommen.

Zu erwarten ist jedenfalls ein neuer Briefwahlrekord. Diese Stimmen dürfen jetzt zwar bereits am Wahlsonntag ausgezählt werden. Sind es sehr viele, könnte es aber dennoch bis Montag oder Dienstag dauern, bis das vollständige Ergebnis vorliegt.