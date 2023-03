Kanzler Nehammer: ''Sensationelles Ergebnis''

Platz drei der Kärnten-Wahl geht an die Volkspartei, die etwa 17 bis 18 Prozent auf sich vereinen kann und so rund zwei Punkte zulegt.

Wien/Klagenfurt. Nachgerade glücklich reagiert die Bundes-ÖVP auf die völlig unerwarteten Zugewinne der Kärntner Landespartei bei der heutigen Landtagswahl. So freute sich Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer in einer Aussendung: "Martin Gruber und die Kärntner Volkspartei erreichen ein sensationelles Ergebnis."

"Die verlässliche Regierungsarbeit im besten Interesse aller Kärntnerinnen und Kärntner wurde heute deutlich belohnt. Ich gratuliere Landesparteiobmann Martin Gruber und den Funktionärinnen und Funktionären herzlich zu diesem Erfolg", so Nehammer. "Die Kärntnerinnen und Kärntner haben deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Volkspartei in Kärnten weiterhin Regierungsverantwortung tragen soll."

Auch der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker gratulierte zum Ergebnis: "Herzliche Gratulation an Martin Gruber und die Kärntner Volkspartei zu einem engagierten und äußerst erfolgreichen Wahlkampf, bei dem es trotz schwieriger Zeiten und Voraussetzungen gelungen ist, Vertrauen zu gewinnen. Dieses hervorragende Ergebnis zeigt, dass die Umfragen einmal mehr völlig falsch gelegen sind. In diesem schwierigen Umfeld ein Plus zu erreichen, ist sensationell und der Verdienst von Martin Gruber und den Funktionärinnen und Funktionären der Kärntner Volkspartei."

ÖVP-Spitzenkandidat Martin Gruber hat am Sonntagabend ein äußerst positives Resümee des Wahlabends gezogen: "Wir wurden vor der Wahl einstellig gesehen, mit dem Ergebnis haben wir Experten und Meinungsforscher widerlegt", sagte er.