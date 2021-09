Neustart für Türkis-Blau? Stelzer pokert mit Grünen

Nach der Landtagswahl stehen die Zeichen in OÖ wieder auf Türkis-Blau.

Linz. Am Mittwoch starteten ÖVP und FPÖ die Sondierungsgespräche nach der Landtagswahl in OÖ. Es galt als so gut wie ausgemacht, dass ÖVP-Landechef Thomas Stelzer – der Platz eins behauptet hatte – wieder mit FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner koalieren will. Die FPÖ stürzte auf knapp 20 % ab, der Abstand zwischen ÖVP und FPÖ ist also größer geworden – sie gelten aber als angenehmster Partner. Die Blauen wollen trotzdem ihre Ressorts behalten – sie werden aber wohl Haare lassen müssen.

Spannend: Stelzer nannte den Klimaschutz als wichtigste Aufgabe – was als Hinweis auf Türkis-Grün gewertet wurde – aber auch eine Drohung in Richtung FPÖ sein könnte.