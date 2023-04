Salzburg-Wahl: Neuer Rekord bei ausgegebenen Wahlkarten

Für die Salzburger Landtagswahl am kommenden Sonntag sind exakt 55.667 Wahlkarten ausgegeben worden.

Damit könnte jeder oder jede Siebente (14,4 Prozent) der 386.947 Wahlberechtigten von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen. In der heutigen Form war die Briefwahl erstmals bei der Landtagswahl 2009 möglich, damals wurden 21.202 Stimmen mittels Wahlkarte abgegeben. Die Zahl ist seither stetig gestiegen und hat nun einen Rekordwert erzielt.

Im Jahr 2013 waren in Salzburg 28.372, im Jahr 2018 dann 34.792 Wahlkarten ausgeben worden. Österreichweit wurde der Zuspruch zur Briefwahl massiv verstärkt durch die Corona-Pandemie; bei allen Wahlen seither erreichte der Anteil der Wahlkarten-Stimmen ein Rekordausmaß.

Hier wurden die meisten Wahlkarten ausgegeben

Für die jetzige Salzburg-Wahl wurden nach Bezirken - im Verhältnis zu den Wahlberechtigten - die meisten Wahlkarten im Lungau ausgegeben (20 Prozent), am wenigsten im Tennengau (13 Prozent). In absoluten Zahlen führt der Flachgau mit 15.131 Wahlkarten, gefolgt von der Stadt Salzburg (14.051), dem Pinzgau (9.097), dem Pongau (8.517), dem Tennengau (5.724) und dem Lungau (3.147).

Für Bürgerinnen und Bürger, die ihre Wahlkarte noch zu Hause haben und sie noch nicht zur Post oder zur Gemeinde gebracht haben, gilt Folgendes: "Die Wahlkarte kann man noch am Sonntag in ein offenes Wahllokal der Gemeinde bringen, in der man gemeldet ist. Nur dann kann man mitstimmen", teilte Landeswahlleiter Michael Bergmüller in ein Aussendung mit.