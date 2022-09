Grüne erleiden Wahl-Schlappe

Der kleine Koalitionspartner rutschte sogar in die Einstelligkeit zurück

Die Tiroler Landtagswahl ist geschlagen und sie hat die erwartete schwere Niederlage der ÖVP gebracht, die laut erster Hochrechnung auf einen historischen Tiefstand von 34,5 Prozent abstürzte. Das Duell um Platz zwei zwischen FPÖ und SPÖ ist eng. Jedenfalls könnte sich Schwarz-Rot - die wahrscheinlichste Regierungskonstellation - ausgehen. Verluste gab es für die Grünen, Gewinne für Liste Fritz und NEOS.

Auf der Stelle traten die Grünen. Der kleine Koalitionspartner rutschte sogar in die Einstelligkeit zurück. Ihr Spitzenkandidat Gebi Mair war am Sonntag nicht öffentlich aufgetreten, ebenso wie Dominik Oberhofer von den NEOS. Beide hatten ihre Stimmen schon vor einigen Tagen per Briefwahl abgegeben. Eine ohnehin auch inhaltlich unwahrscheinliche Wiederauflage von Schwarz-Grün geht sich nicht mehr aus, ebenso wie die NEOS können sie nur auf eine Dreier-Variante hoffen.