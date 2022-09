× Wut-Oma attackiert FPÖ-Spitzenkandidat bei Stimmabgabe

Markus Abwerzger wurde bei der Stimmabgabe von einer älteren Frau angehalten.

Zu einem Aufreger kam es bei der Stimmabgabe von Markus Abwerzger. Der FPÖ-Chef wurde bei seine Stimmabgabe in Axams von einer einer älteren Frau konfrontiert. Die Wut-Oma warf dem Freiheitlichen Abgehobenheit vor und forderte Abwerzger auf: "Gehen Sie in sich!"

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

Die FPÖ ist neben der SPÖ der zweite potenzielle Anwärter auf eine Zweier-Koalition, auch wenn Mattle ein entsprechendes Bündnis im Vorfeld ausgeschlossen hatte. Abwerzger focht das nicht an. Wenn alle Ankündigungen Realität würden, ginge sich gar keine Koalition aus, so der freiheitliche Spitzenkandidat, der direkt von einem Waldlauf in sein Wahllokal in Axams kam. Abwerzger, der gegen die ÖVP das Duell um Tirol ausgerufen hatte, erwartet ein "deutliches Plus". Könne man die SPÖ überholen, wäre das "das Sahnehäubchen".