FPÖ in Bitschi-Heimat Brand plus 13,44 Prozentpunkte

Die FPÖ hat im Heimatort Brand (Bez. Bludenz) ihres Spitzenkandidaten Christof Bitschi stark zugelegt.

Sie wuchs um 13,44 Prozentpunkte auf 38,59 Prozent. Damit blieben die Freiheitlichen aber weiter hinter der ÖVP zurück, die zwar 6,75 Prozentpunkte verlor, aber dennoch auf 45,35 Prozent Zustimmung kam.

Verluste gab es in Brand auch für die Grünen (minus 4,49 auf 4,79 Prozent) und die SPÖ (minus 1,92 auf 1,97 Prozent). Die NEOS legten um 0,67 Prozentpunkte auf 8,45 Prozent zu. Von 454 Brandner Wahlberechtigten haben 355 eine gültige Stimme abgegeben - eine Wahlbeteiligung von 78,19 Prozent.

Bei Grünen-Spitzenkandidat Daniel Zadra zu Hause in Lustenau gab es für die Grünen einen Verlust von 4,74 Prozentpunkten auf 14,36 Prozent. Stark zugelegt hat die FPÖ in der traditionell FPÖ-affinen Marktgemeinde am Rhein: Mit einem Plus von 15,26 Prozentpunkten kam sie auf 32,88 Prozent und überholte damit die ÖVP, die mit einem Verlust von 7,55 Prozentpunkten auf 31,58 Prozent und damit auf Platz zwei zurückfiel. Ein leichtes Plus konnte die SPÖ verzeichnen (plus 1,63 Punkte auf 8,48 Prozent), die NEOS lagen mit einem Minus von 0,68 Prozentpunkten bei 8,94 Prozent.

Kein "Heimateffekt" in Wohngemeinde von NEOS-Spitzenkandidatin

In Schwarzenberg im Bregenzerwald, der Wohngemeinde von NEOS-Spitzenkandidatin Claudia Gamon, wirkte sich der "Heimateffekt" nicht allzu stark aus. Die NEOS legten um 0,72 Prozentpunkte auf 10,48 Prozent zu - im Vergleich zu den anderen Gemeinden ein durchaus gutes Ergebnis, aber kein großer Ausreißer. Die ÖVP verlor 7,33 Prozentpunkte auf 53,94 Prozentpunkte. Verluste mussten auch die Grünen (minus 5,74 auf 10,77 Prozent) und die SPÖ einstecken (minus 1,16 auf 1,44). Stark zugelegt hat die FPÖ (plus 14,79 auf 21,54 Prozent). 1.387 Personen waren stimmberechtigt, von 1.048 Stimmen waren 1.040 gültig. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,56 Prozent. In Gamons Herkunftsgemeinde Nenzing (Bezirk Bludenz) steigerten sich die NEOS um 1,41 Prozentpunkte auf 8,75 Prozent.