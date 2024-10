Vorarlberg-Wahl: Dieser Ort ist die ÖVP-Hochburg

Wenn sich die Vorarlberger ÖVP auf etwas verlassen kann, dann ist es die Gemeinde Fontanella im Bezirk Bludenz.

Zwar büßte die Volkspartei dort am Sonntag 5,6 Prozentpunkte ein, mit 82,2 Prozent war es aber noch immer mit Abstand die stärkste schwarze Kommune. Das Gegenstück ist die freiheitliche Hochburg Fußach, wo es für die ÖVP nur zu 30,7 Prozent reichte.

Das beste Ergebnis der FPÖ stammt just aus einer Gemeinde, wo man nicht einmal die Nummer eins ist. In Dünserberg kamen die Freiheitlichen auf 45,3 Prozent. Trotz eines Plus von 33,8 Punkten landete man damit hinter der ÖVP, die 48 Prozent der Wähler ankreuzten. Wenig euphorisch der FPÖ gegenüber ist man in Damüls, wo sich nur 7,1 Prozent für sie entschieden. Damit handelt es sich um die einzige Gemeinde, in der die Freiheitlichen nicht zweistellig waren.

Grüne Hochburg ist Röthis

Grüne Hochburg ist trotz satter Verluste Röthis mit 16,9 Prozent. Warth belegte in der internen Rangliste mit 1,23 Prozent den letzten Platz.

Trotz leichter Verluste mag es für Spitzenkandidat Mario Leiter ein Trost sein, dass die SPÖ in seiner Heimatstadt Bludenz mit 18,2 Prozent am ehesten reüssierte. In vier Kleingemeinden (Damüls, Fontanella, Warth, Dünserberg) gab es dafür keine einzige Stimme für die Sozialdemokraten.

Bei den NEOS liegt Lech mit 15,7 Prozent an der Spitze. In Dünserberg ging man leer aus.