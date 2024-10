Vorarlberg-Wahl: "Vier-Augen-Gespräche" beginnen

Am Dienstag, zwei Tage nach der Vorarlberger Landtagswahl, beginnen bereits erste Sondierungen in Form von "Vier-Augen-Gesprächen".

Die stimmenstärkste ÖVP hat am Montagabend in ihren Gremiensitzungen ein Verhandlungsteam definiert, zudem hat sich Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ein Pouvoir bezüglich Partnerwahl geholt. Er trifft sich am Dienstagvormittag mit FPÖ-Chef Christof Bitschi und Grünen-Landessprecher Daniel Zadra, am Nachmittag werden SPÖ und NEOS folgen.

Bereits am Mittwoch könnte die Entscheidung feststehen, mit wem die Volkspartei in vertiefende Gespräche und in weiterer Folge in Regierungsverhandlungen einsteigen wird. Als wahrscheinlichster Partner gelten die Freiheitlichen, aber auch mit dem bisherigen Regierungspartner, den Grünen, würde sich eine Mehrheit für eine Koalition ausgehen.