Letzte Freundin von Christian Pilnacek packt aus: "Ich gehe von Mord aus"

Karin Wurm spricht über ihre Zeit mit Christian Pilnacek, ihre Liebe, ihre Pläne und ihre Zweifel an der offiziellen Erklärung.

Der mächtige Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek († 60) wurde vor zwei Jahren am Morgen in einem ruhigen Seitenarm der Donau bei Rossatz aufgefunden, nur wenige hundert Meter vom Haus entfernt, in dem er seine letzte Freundin Karin Wurm (54) immer wieder besucht hat. „Auch in dieser Nacht war Christian hier“, sagt Wurm gegenüber oe24.TV. „Um ein Uhr hat er das Haus verlassen, er war sehr schweigsam, ständig mit dem Handy beschäftigt.“ Zweieinhalb Stunden vorher hatte man Pilnacek den Führerschein nach einer Geisterfahrt abgenommen. Was hat er geschrieben? „Ich weiß es nicht.“

Leichnam. Am nächsten Tag wurde der Leichnam von Christian Pilnacek tot im Wasser treibend mit dem Gesicht nach oben gefunden. Die Polizei ging schnell von einem Selbstmord aus. Im offiziellen Gutachten steht Tod durch Ertrinken.

Wurm: "Ich hatte von Anfang an Zweifel"

Über Selbstmord: Karin Wurm glaubt nicht an einen Selbstmord: „Ich hatte von Anfang an Zweifel, gehe von Mord aus.“ Denn: „Christian und ich wollten uns ein Haus kaufen, wo die Verträge unterschrieben waren.“ Das Haus hätte ein mittlerweile verstorbener Industrieller „zwischenfinanziert“.

"Wenn ich auspacke, gehen viele in den Häfen"

Warum geht Karin Wurm von Mord aus? "Der Christian hat einmal gesagt, wenn ich auspacke, dann gehen vielen in den Häfen. Da denke ich, naja gut, die Drähte sind überall, die Leute sind sicherlich überall hin vernetzt, und wenn man jemanden wegräumen will, dann passiert das auch."

Laut Polizei Pilnaceks Einstiegsstelle ins Wasser des Donauseitenarms. oe24-Aufnahme am 6. Oktober 2025. © oe24

An dieser Stelle führten Fußspuren ins Wasser

Über den Todestag von Christian Pilnacek, den 20. Oktober 2023, sagt Karin Wurm: „Am Morgen haben meine damalige Mitbewohnerin A. und ich Christian gesucht und gesehen, dass die Polizei schon beim Treppelweg war.“

Dort ist eine zwei Meter hohe Wurfsteinmauer über einem Kanalrohr, daneben gelangt man über die Böschung nach unten zum Donauseitenarm.

Zwei Meter hohe Wurfsteinmauer über einem Kanalrohr, daneben gelangt man über die Böschung nach unten zum Donauseitenarm. oe24-Aufnahme am 6. Oktober 2025. © oe24

Spuren, die zum Schuhprofil von Christian Pilnacek passen, oe24 zeigte die Tatortbilder, führen kerzengerade von den Steinen einige Meter über schlammigen Untergrund zur vermuteten Einstiegsstelle, wo noch eine Packung Camel gefunden wurde. Diese Zigarettenschachtel wurde aber von der Polizei nicht vom Tatort mitgenommen.

Dieses Bild aus dem Akt zeigt die Schuheindruckspuren von Christian Pilnacek am Weg zum Donau-Ufer. © ZVG

Die Nahaufnahme von einer Schuheindruckspur am Donau-Ufer mit dem Profilmuster der Schuhe von Christian Pilnacek. © ZVG

Hier ging Christian Pilnacek zum Donau-Seitenarm. Beim Abstieg zum Ufer dürfte er gestürzt sein. © ZVG

Der offizielle Bericht des Sachverständigen geht von einem Tod durch Ertrinken aus. Und zwar "im Gewässer der Auffindung".

Verletzungen von Christian Pilnacek

"Eindeutige Hinweise auf eine grobe Gewalteinwirkung durch fremde Hand ergaben sich nicht", heißt es im offiziellen Gutachten des Wiener Gerichtsmediziners Dr. M.

Laut Obduktionsbericht stand Christian Pilnacek nicht unter Drogen, war aber mit 1,4 Promille alkoholisiert. Am Vortag wurde derselbe Wert bei seiner Geisterfahrt gemessen, damals schrieb die Autobahnpolizei: "Sicherer Gang."

Es gebe keine Hinweise auf eine eingeschränkte Handlungsfähigkeit von Christian Pilnacek "zum Zeitpunkt des Ins-Wasser-Gelangens", schreibt der Sachverständige.

Eine Hautunterblutung mit kleiner Rissquetschwunde im Gesicht und mehrere Hautunterblutungen und Abschürfungen an Armen und Beinen seien "mit einer Entstehung im Rahmen von Sturzgeschehen, etwa im Zuge des Abstieges zum Ufer des Gewässers, vereinbar."

Weitere Verletzungen könnten beim Ertrinken oder bei der Bergung entstanden sein, heißt es sinngemäß im Gutachten des Wiener Gerichtsmediziners.

Karin Wurm geht aber von einem Mord aus Sie verweist auf Gutachten, die Peter Pilz in Auftrag gegeben hat: "Ich gehe nach wie vor von einem Mord aus. Es sind ja auch verschiedene Gerichtsgutachten eingeholt worden, die bestätigt haben, dass bei zwanzig schwersten Verletzungen streck- und beugeseitig sich das nicht ausgeht, bei einem Suizid. Auch wenn jetzt wieder ein neuer Gerichtsgutachter herangezogen wurde aus Duisburg, der ja wieder von Selbstmord ausgeht (Anm.: und von kleineren Verletzungen spricht). Aber wie gesagt, an das glaube ich nicht. Ich gehe von Mord aus."

Das volle Interview mit Karin Wurm sehen Sie auf oe24.TV.