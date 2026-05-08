Meinl-Reisinger für EU-Armee: "Europa ist eine Weltmacht"

Die Rede von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) im Wien Museum vor ausgesuchten Promi-Gästen sorgt für Aufsehen.

Gerade erst ist Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) von ihrer Tour durch ehemalige Sowjet-Staaten zurückgekehrt. In Wien angekommen hält sie am Freitag eine Rede mit Symbolkraft: Der Inhalt ist alles andere als die Koalitionslinie von ÖVP, SPÖ und NEOS in der Regierung, sei aber klares NEOS-Grundsatzprogramm, heißt es zu oe24.

In ihrer Rede im Wien Museum vor rund 150 geladenen Gästen – darunter aktive und ehemalige Spitzenpolitiker wie HBP a.D. Heinz Fischer, FBM a.D. Ferrero-Waldner oder FBM a.D. Ursula Plassnik, Diplomatinnen und Diplomaten sowie junge Menschen – sagte Meinl-Reisinger: "Europa ist eine Weltmacht. Und so muss es auch auftreten.“

EU-Armee und Ende der NATO

Die NATO sieht man bei den NEOS in der Krise, eine EU-Armee ist im Gegensatz zu ÖVP- und SPÖ-Positionen ein Wunsch der Pinken. So lag auch ein Schwerpunkt der Rede auf der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Außenministerin spricht sich für eine engere Zusammenarbeit aus – von gemeinsamer Beschaffung über eine stärkere europäische Rüstungsindustrie bis hin zu einer integrierten Verteidigungsstruktur, eben der EU-Armee.

Gegen das Einstimmigkeitsprinzip

Die Außenministerin sprach sich klar für eine Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip in der Außen- und Sicherheitspolitik aus. „Europa war immer mein politisches Herzensthema. Eine starke EU bringt uns in Österreich mehr Wohlstand, mehr Sicherheit, mehr Freiheit. Ich will, dass dieses Versprechen auch für die Generation meiner Kinder gilt. Deshalb ist mein Anspruch, die Rolle Österreichs in Europas und die Rolle Europas in der Welt zu stärken. Denn Europa ist eine Weltmacht, und jetzt ist der Moment, das unter Beweis zu stellen. Jetzt ist die Zeit für mehr Europa: für eine Union, die stärker, schneller und handlungsfähiger ist.“