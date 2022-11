Der Polit-Experte Gerald Grosz kontert seinem oe24.TV-Duellgegner in ÖSTERREICH.

Eine Regierung, die über keinerlei Mehrheit mehr innerhalb der Bevölkerung verfügt, zwei Regierungsparteien, die sich wie Ertrinkende aneinander ketten, die für die größten Grundrechts- und Verfassungsbrüche in der Geschichte der II. Republik verantwortlich zeichnen, das Ministerpersonal so oft wechseln mussten wie andere die Unterhosen, Korruptionsskandale am laufenden Band verursachen, die höchste Inflationsrate seit dem II. Weltkrieg mit ihrer Sanktionspolitik auslösten, sind dem sofortigen Urteil der Bürgerinnen und Bürger zuzuführen. Zweifelsohne handelt es sich beim Kabinett Nehammer (vormals Schallenberg) (vormals Kurz) / Kogler um eine Regierung der Superlative, sie bilanziert nämlich das größtmögliche Scheitern einer Regierungsspitze in der Geschichte der II. Republik. Sie ist die Ursache der Probleme und nicht die Lösung. Der von Parteien gestreute Spin, wonach Neuwahlen eine Instabilität auslösen könnten, ist insofern falsch, als ja dann folglich nur eine Diktatur ohne jegliche Wahlen Stabilität bedeuten würde. Der Wähler hat immer recht und dieser soll endlich über ein neues politisches Establishment entscheiden können. Daher: Neuwahlen, ohne Wenn und Aber!