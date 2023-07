Hilft nur der FPÖ

Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Die rechtsextreme AfD wirbt schon seit Jahren damit, dass sie für ein „normales“ Deutschland stehe. Nun hat sich die ÖVP das scheinbar von ihr abgeschaut und den Normalitäts-Begriff für eine aktuelle politische Kampagne in Österreich aufgegriffen. Dass Teile dieser Partei in den letzten Jahren zum Inbegriff der politischen Abnormalität geworden sind, das scheint sie nicht zu stören. Wir erinnern uns an die Chats, in denen die miesen Methoden der Kurz-Clique dokumentiert wurden.

Oder an die Koalitionen mit der FPÖ in Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg. Die ÖVP versucht sich mit der Normalitäts-Debatte als Partei der Mitte zu positionieren, macht damit aber einmal mehr das Geschäft der FPÖ. Denn das, was von Nehammer & Co jetzt als „normal“ propagiert wird, ist genau das, wofür die FPÖ seit Jahren glaubwürdig steht. Und durch die ungenierte Zusammenarbeit mit Kickls Kader hat die ÖVP die letzte Grenze der Unterscheidung verwischt. Nehammer wird bald merken: Wer mit den Methoden der AfD arbeitet, der braucht sich nicht wundern, wenn er damit der FPÖ hilft und sich selbst versenkt.