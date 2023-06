Weniger Lärm & Feinstaub

Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena zum Thema Tempolimit 100 auf Autobahnen.

Weniger Lärm, weniger Feinstaub-Emissionen, weniger Reifenabrieb und weniger Unfälle. Das sind die Vorteile von Tempo 100 für uns alle. Dazu kommt noch ein deutlich geringerer Spritverbrauch, auch nicht nichts. Und, so paradox das klingen mag, laut Studien erreicht man sein Ziel schneller – denn mit niedrigeren Geschwindigkeiten gibt’s weniger Unfälle, damit weniger Staus und damit ein im Schnitt schnelleres Vorankommen. Jetzt liegen also alle Vorteile von Tempo 100 auf Autobahnen am Tisch. Was spricht dagegen? Keine Ahnung.

Die gleichen Menschen, die meinen, dass man keine Schutzmaßnahmen bei einer Pandemie ergreifen darf und die meinen, dass man einem verrückten Despoten keine Grenzen bei der Ermordung freier Völker setzen darf, fühlen sich jetzt schon wieder in einer Diktatur. Arme Leute, die andauernd ihre Freiheit in diesem offenbar so unfreien Österreich verteidigen müssen. Jetzt rücken sie wieder einmal zum Abwehrkampf gegen einen unterdrückenden Staat aus und verteidigen ihr Recht auf Raserei. Am Ende siegt zum Glück meist die Vernunft.