Minister Anschober gibt Erklärung ab

Gesundheitsminister Rudolf Anschober gibt jetzt im Sozialministerium eine ''Erklärung'' zur aktuellen Corona-Situation ab. Alle Infos HIER im LIVE-Ticker oder LIVE auf oe24.TV.

Wien. Nach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am heutigen Dienstag auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) eine "Erklärung" zur Corona-Situation in Österreich abgeben. Thema ist laut Einladung der "Start von Phase 4 bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Österreich". Erwartet wird die Verkündung neuer Maßnahmen.

In Österreich ist die Zahl in der Infektionen in den vergangenen Wochen wieder angestiegen. Alleine von Sonntag auf Montag wurden 272 Menschen neu auf Covid-19 positiv getestet. 3.479 Menschen haben sich aktuell mit SARS-CoV-2 angesteckt.