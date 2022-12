Mitteilung gemäß § 8a Abs 5 Mediengesetz

Heinz-Christian Strache hat wegen in diesem Medium veröffentlichter Beiträge

• am 15.09.2022, 23:59 Uhr, ein Artikel mit der Überschrift: "Ehe-Aus! Die Strache-Scheidung ist fix",

• am 16.09.2022, 21:23 Uhr, ein Video, mit der Überschrift: "Strache-Anwältin: "Versöhnung ist ausgeschlossen",

• am 16.09.2022, 23:51 Uhr, ein Artikel mit der Überschrift: "Strache: Die Wahrheit über die Scheidung",

• am 20.09.2022, 23:46 Uhr, ein Artikel, samt Video, mit der Überschrift "Strache Scheidung: Will ER Unterhalt?",

• am 24.09.2022, 08:53 Uhr, ein Artikel mit der Überschrift: "Strache-Scheidung: Rosenkrieg oder einvernehmlich?"

mit einzelnen oder sämtlichen folgenden Inhalten, dass den Antragsteller das alleinige Verschulden am Scheitern der Ehe treffe, er sich äußerst respektlos, lieb-, interesselos und herabwürdigend verhalten habe, die Sehnsucht der Klägerin nach Geborgenheit, Vertrauen, Verständnis und Liebe wurde vom Beklagten in keiner Weise erwidert habe, schwerste Eheverfehlungen begangen habe, dafür handfeste Beweise vorlägen, es sich um unglaubliche Dinge handle und die Gattin in den nächsten Tagen aus dem Haus ausziehen werde,

• am 23.09.2022, 07:34 Uhr, ein Artikel mit der Überschrift: ''Straches Ehe-Drama: Ein uneheliches Kind", darin verlinkt weitere Artikel,

• am 23.09.2022, 10:35 Uhr, ein Artikel mit der Überschrift: "Straches uneheliches Kind: So reagiert das Netz",

• am 23.09.2022, 10:56 Uhr und 11:59 Uhr — bei unterschiedlichem Inhalt — Videos mit dem Titel: "Das geheime Doppelleben von HC Strache: Zweitfrau, Kind und Lügen",

• am 23.09.2022, 16:05 Uhr, ein Artikel mit der Überschrift; "Philippa-Anwältin kontert Strache Outing",

• am 23.09.2022, 18:27 Uhr, ein Artikel mit der Überschrift: "Großes Rätselraten: Wer ist HC Straches blonde "Zweitfrau"?",

• am 24.09.2022, 22:11 Uhr, ein Artikel mit der Überschrift: "Strache: Sein geheimes Doppelleben?",

• am 06.11.2022, 23:42 Uhr, ein Artikel mit der Überschrift: "Strache-Scheidungstreffen noch diese Woche?",

• am 05.11.2022, 20:07 Uhr, ein Artikel mit der Überschrift: "Strache-Scheidung: Philippa will alleiniges Sorgerecht für Sohn",

• am 07.11.2022 ein Link, beinhaltend ein Bild mit der Überschrift: "Für HC wird es eng: Strache-Scheidungstreffen noch diese Woche", über den man direkt zu einem Artikel mit der Überschrift: "Philippa: Ihr Scheidungsultimatum"

mit einzelnen oder sämtlichen folgenden Inhalten, dass der Antragsteller weiters während seiner Beziehung zu seiner Ehefrau ein uneheliches Kind gezeugt habe, er ein Doppelleben geführt habe und seine Ehefrau immer wieder über Monate betrogen habe, da er mehrmals pro Monat ungeschützten Verkehr mit seiner angeblichen "Zweitfrau" gehabt habe, es sich dabei um eine heiße Sexaffaire mit einer verheirateten Frau handle, er seiner Frau über fünf Jahre verschwiegen habe, dass er ein außereheliches Kind habe, wobei er schon seit der Geburt des Kindes von seiner Vaterschaft wusste und ihn seine Frau bei Kenntnis dieser Umstände nie geheiratet hätte, und der Scheidungs-Streit eskalieren würde,

• am 04.11.2022, 20:07 Uhr, ein Artikel mit der Überschrift: "Peil-Sender an Philippas Auto gefunden" mit dem Inhalt, dass es ein heftiges Ehe-Drama gebe, der Antragsteller verdächtig sei, eine Straftat begangen zu haben, da er rechtswidrig ein GPS ("Global Positioning System") fähiges Ortungsgerät an dem Auto seiner Ehefrau montierte bzw. montieren ließ, um genau zu überwachen, wo sich seine Ehefrau aufhält um sie dann dort von Detektiven observieren zu lassen,

einen Antrag auf Entschädigung wegen des objektiven Tatbestandes der üblen Nachrede sowie Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches gemäß §§ 6 und 7 Mediengesetz gegen die Antragsgegnerin 0e24 GmbH als Medieninhaberin beim Landesgericht für Strafsachen Wien gestellt. Das Verfahren ist anhängig,

Landesgericht für Strafsachen Wien, Abteilung 092, am 02. Dezember 2022