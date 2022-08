Der ehemalige FPÖ-Abgeordnete liegt im künstlichen Tiefschlaf.

Drama um Kickls ehemaligen Weggefährten Hans-Jörg Jenewein. Der ehemalige Mandatar, der diese Woche aus der FPÖ austrat, liegt derzeit im künstlichen Koma in einem Wiener Spital. Der 48-Jährige hat in der Nacht auf Sonntag Tabletten eingenommen und wurde regungslos in seinem Haus in Niederösterreich gefunden. Die Ärzte kämpfen derzeit um sein Leben.

In der FPÖ behauptet man, dass ein Abschiedsbrief gefunden worden sei, in dem sich Jenewein von Parteichef Kickl enttäuscht gezweit habe. Jenwein galt lange Zeit als "Kickls Mann fürs Grobe", wurde in den letzten Tagen aber offenbar vom Parteichef fallengelassen.

FPÖ-Intrigen

Wie berichtet, fand im Herbst 2021 eine Hausdurchsuchung bei Hans-Jörg Jenewein wegen seiner Kontakte zu einem mutmaßlich korrupten Verfassungsschützer statt. Jenwein war einer von Herbert Kickls "Aufdeckern" im BVT-U-Ausschuss. Und der gebürtige Wiener mit den blendenden Kontakten zu Rechtsaußen galt die letzten Jahre zudem als "Kickls Mann fürs Grobe".

Auf dem Daten-Stick von Jenewein fanden die Ermittler des Bundeskriminalamts schließlich den Entwurf einer bemerkenswerten Anzeige: Sämtlichen Mandataren der FPÖ Wien -seit 2015 bis 2020 sowie den Vorständen wird in dem Schreiben vorgeworfen, ein "Vereinskonstrukt" aufgesetzt zu haben, dass FPÖ-Gelder abgezweigt hätte, um Blaue zu versorgen. Fast gegen 60 Blaue soll sich die Anzeige richten.

Ein Entwurf, der dann tatsächlich als anonyme Anzeige an die Soko Tape erging, und zwar just an jene Beamtin, die wiederum mit Jeneweins Schwester Dagmar Belakowitsch in "Kontakt stand", wie die Ermittler später an die Korruptionsstaatsanwaltschaft schrieben. Die Ermittler bezeichnen es jedenfalls als "lebensfremd", dass die Anzeige nicht von Jenewein stamme.

In der FPÖ fürchtet man weitere Enthüllungen

Der Parteianwalt der FPÖ informierte nach Akteneinsicht in den blauen Spesen-Akt sowohl die FPÖ Wien als auch FPÖ-Chef Herbert Kickl über den Fund auf Jeneweins Daten-Stick, der die blauen Machtkämpfe eindrucksvoll belege. Kickl selbst dementiert jegliches Wissen über die Anzeige.

Der Anzeigenentwurf ist freilich nicht das Einzige, was auf Handy und Laptop des Kickl-Vertrauten gefunden wurde. In der blauen Welt vermutet man, dass "Jenewein auch andere Gegner Kickls im Visier" hatte. Und sich zum "Thomas Schmid der FPÖ entwickeln" könnte.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at