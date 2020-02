Amstetten bekommt nun fix schwarz-grüne Stadtregierung

Christian Haberhauer (ÖVP) wird erster schwarzer Bürgermeister seit 1965.

Amstetten. Nun ist es offiziell: So wie im Bund wird auch die Stadtgemeinde Amstetten Schwarz-Grün. Nachdem die Volkspartei bei den Gemeinderatswahlen am 26. Jänner die SPÖ von Platz eins verdrängt hatte, wird nun VP-Spitzenkandidat Christian Haberhauer vor Ort zum ersten schwarzen Bürgermeister seit 1965. Bei Gesprächen am Montag einigte man sich auf eine Zusammenarbeit mit den Grünen. Die SP muss erstmals in die Opposition. Als erster Vize-Bürgermeister wird künftig Markus Brandstetter (ÖVP) fungieren, Dominic Hörlezeder von den Grünen soll zweiter Vize-Bürgermeister werden. Am 19. Februar findet die konstituierende Gemeinderatssitzung statt, bei der Haberhauer dann gewählt werden soll.