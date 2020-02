Die neue Landesgesundheitsagentur präsentierte ihre Führung

Landeschefin Mikl-Leitner sah „besonderen Tag“ für die Gesundheitseinrichtung.

NÖ. Am Dienstag bestellte die Landesregierung die Vorstände der neuen Landesgesundheitsagentur. Diese wird die Bereiche Gesundheit und Pflege unter einem Dach vereinen. Konrad Kogler und Helmut Krenn werden zukünftig an der Spitze stehen. Markus Klamminger wird Direktor für Medizin und Pflege. VP-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner sprach dabei von einem „ganz besonderen Tag für die Landesgesundheitsagentur“. Die Themen Gesundheit und Pflege seien „die wichtigsten Herausforderungen der Zukunft“, so Mikl.