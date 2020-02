Erstmals Lehrberuf mit Bachelorabschluss in NÖ

3,5 Jahre Ausbildung enden mit Lehrabschlussprüfung und Bachelortitel.

St. Pölten. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich hat das neuartige Konzept „Lehre mit Studium“ präsentiert. Konkret handelt es sich dabei um den Lehrberuf Elektrotechnik für AHS-Maturanten. Die Lehre dauert 2,5 Jahre. In dieser Zeit absolvieren die Lehrlinge 25 Wochen Unterricht an der Landesberufsschule Stockerau. Parallel dazu absolvieren die Lehrlinge das Studium „Smart Engineering“ an der Fachhochschule St. Pölten, das nach einem weiteren Jahr – also insgesamt 3,5 Jahren – mit einem Bachelor abgeschlossen wird. „Damit wird ein Meilenstein in der Lehrausbildung in Niederösterreich gesetzt“, jubelte NÖ-Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl (ÖVP).