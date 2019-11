Klares »Ja« zur »Öffi-Milliarde« im NÖ-Landtag

Bis 2022 sollen zusätzlich 3,5 Millionen Bahnkilometer geschaffen werden.

NÖ. Nun ist es fix: 1,1 Milliarden Euro sollen im nächsten Jahrzehnt in den niederösterreichischen Personen- und Regionalverkehr fließen. Der entsprechende Antrag der Volkspartei wurde bei der Landtagssitzung am Donnerstag beschlossen und das Finanzierungsvolumen bewilligt.

Ausbau. Konkret sollen nun in den kommenden zehn Jahren 1,1 Milliarden Euro in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in NÖ investiert werden. Zu den bestehenden 32 Millionen Bahnkilometern im Bundesland sollen bis 2022 3,5 Millionen Kilometer dazukommen und bis 2029 nochmals drei Millionen Kilometer folgen. Hinzu kommt, dass bis 2029 ein täglicher Stundentakt auf allen Strecken, eine Taktverdichtung in der Hauptverkehrszeit sowie die Ausweitung der Betriebszeiten in der Früh und am Abend. Im Fokus liegt auch der Ausbau der Regionalbahnen.

Nachdem die bestehenden Verkehrsdienstverträge des VOR mit den ÖBB Ende des Jahres auslaufen, wird Landeschefin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in den kommenden Wochen den neuen Vertrag gemeinsam mit den Landeshauptleuten von Wien und dem Burgenland sowie mit den Vertretern des Bundes unterzeichnen.