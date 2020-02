LR Bohuslav übergibt ihr Amt heute an Danninger

Ex-Staatssekretär übernimmt Wirtschafts- und Tourismusagenden.

St. Pölten. Nach 15 Jahren in der Landesregierung ist für Petra Bohuslav (VP) heute endgültig Schluss. Die Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus und Sport übergibt ihr Amt in St. Pölten offiziell an ihren Nachfolger ­Jochen Danninger. Die 54-Jährige gibt ihren Posten im Regierungsteam von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ab und übernimmt stattdessen ab September den Posten als kaufmännische Geschäftsführerin an der Wiener Staatsoper.

Nachfolge. Der Jurist Jochen Danninger war zuletzt Direktor der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur „ecoplus“. Von Dezember 2013 bis August 2014 saß er als Staatssekretär im Finanzministerium. Der 44-Jährige freut sich auf seine neue Rolle. „Das ist eine tolle Chance diese spannende Aufgabe für Niederösterreich wahrzunehmen.“