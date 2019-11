Miki-Leitner präsentierte Wirtschaftsstrategie 2025

Miki-Leitner präsentierte die Wirtschaftsstrategie für die kommenden fünf Jahre.

St. Pölten. Landeschefin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) will „die Wettbewerbsfähigkeit Niederösterreichs weiter ausbauen“, betonte sie bei der Präsentation der „Wirtschaftsstrategie NÖ 2025“ am Donnerstag in St. Pölten. Die neue Strategie soll für die kommenden fünf Jahre „Richtschnur und Handlauf“ sowohl für politische Verantwortungsträger als auch für Unternehmer sein. Bis zum Jahr 2025 wird auf die Faktoren Internationalisierung (vor allem heimische Standortattraktivität), Innovation und Wachstum gesetzt.