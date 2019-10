Mistelbachs Bürgermeister kündigte Rücktritt an

Mistelbach. Mistelbachs Bürgermeister Alfred Pohl (ÖVP) wird sein Amt am 16. Oktober zurücklegen. Zum Nachfolger soll an diesem Tag der bisherige Vize-Stadtchef und Parteikollege Pohls, Christian Balon, gewählt werden, teilte die Stadtgemeinde am Mittwoch auf ihrer Homepage mit. Pohl fungiert seit April 2010 als Bürgermeister.



Die Änderung erfolge, "damit ein geordneter Wechsel und eine geregelte Übergabe für die bevorstehende Gemeinderatswahl (am 26. Jänner 2020, Anm.) sichergestellt sind", hieß es seitens der Kommune. Schon zuvor hatte Pohl angekündigt, im Jänner nicht mehr für das Amt des Stadtchefs zu kandidieren. Da die ÖVP im Mistelbacher Gemeinderat 20 der 37 Mandatare stellt, ist die Wahl Balons in der Sitzung am Mittwoch nächster Woche Formsache.