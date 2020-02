NÖ investiert rund zwei Millionen Euro in die Landwirtschaft

Die Hälfte des Betrages soll zur Aufforstung in Borkenkäfergebieten dienen.

NÖ. Im Rahmen einer Presskonferenz präsentierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager (alle ÖVP) das neue Bauernhofpaket 2020. Mit diesem werden rund zwei Mio. Euro in die 38.000 Landwirtschaftsbetriebe in Niederösterreich investiert. Eine Million davon dient der Soforthilfe für die Wiederaufforstungen in den von der Borkenkäferplage betroffenen Gebieten. Mikl-Leitner hob vor allem die Bedeutung der heimischen Landwirte hervor: „Wer weiterhin gesunde Lebensmittel und Versorgungssicherheit haben will, braucht unsere Bäuerinnen und Bauern“, so die Landeshauptfrau.