Die niederösterreichische Landesregierung hat am Dienstag den Termin für die Wiederholung bzw. teilweise Wiederholung von Gemeinderatswahlen festgelegt.

St. Pölten. Es wird der 26. April sein. In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling), Alland (Bezirk Baden) und Schrattenberg (Bezirk Mistelbach) werden die Wahlen komplett wiederholt. In Ebreichsdorf (Bezirk Baden) kommt es zur Wiederholung in einem Sprengel.