Neustädter VP plant wieder >bunte Koalition<

Am Montag traf sich Neo-SP-Stadtparteichef Spenger mit dem Bürgermeister.

Wr. Neustadt. Nachdem Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) erstmals bei den Gemeindewahlen den ersten Platz erreicht hat, tut sich in Wiener Neustadt einiges. Beim Stadtparteivorstand am Sonntagabend stellte die Volkspartei die personellen Weichen für die Zukunft.

Team. Bürgermeister bleibt – wenig überraschend – Klaus Schneeberger. Die bisherigen Stadt­senatsmitglieder Vizebürgermeister Christian Stocker, Franz Dinhobl und Franz Piribauer stehen ebenfalls weiter zur Verfügung. Neu in den Stadtsenat kommen Erika Buchinger und Philipp Gruber. Dem Gemeinderatsklub wurde Matthias Zauner als Klubobmann vorgeschlagen, der Büroleiter des Bürgermeisters bleibt.

Verhandlungen. Die Ressortverteilung wird nach Abschluss der Verhandlungen mit den anderen Parteien für die Bildung einer „bunten“ Stadtregierung erfolgen. Am Montag sprachen Neo-SPÖ-Stadtparteichef Rainer Spenger und Schneeberger über eine Zusammenarbeit. Die Grünen hatten bereits kurz nach der Wahl betont, dass sie wenn, dann nur mit der VP in eine Zweierkoalition gehen würden. „Unser Regierungsteam zeigt die Breite, Kompetenz und Erfahrung, mit der wir Wr. Neustadt auch in den kommenden fünf Jahren weiterentwickeln wollen“, so Schneeberger und Stocker.