Wahlwiederholungen in den Juni verschoben

Neuwahlen in vier Gemeinden können nicht im April stattfinden.

NÖ. Die für den 26. April geplante Wiederholung bzw. teilweise Wieder­holung von Gemeinderatswahlen in Niederösterreich ist aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus verschoben worden. Wie die NÖ-Landesregierung in ihrer Sitzung am Dienstag beschloss, sollen die Urnengänge am 7. Juni stattfinden. Die Entscheidung sei erfolgt, „um einen geordneten Wahlablauf zu garantieren“, betonte der für die Gemeindeaufsicht zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). In Perchtoldsdorf, Alland und Schrattenberg werden die Wahlen am 7. Juni komplett wiederholt. In Ebreichsdorf kommt es zur Wiederholung in einem Sprengel. Noch weiter verschoben werden muss die Neuwahl in Schwarzau, weil die entsprechenden Vorbereitungen derzeit „nicht ohne Weiteres“ zu erledigen sind.