oe24.TV gestern mit großem Abstand erfolgreichster News-Sender

Österreichs neuer News-Sender oe24.TV wird immer erfolgreicher. Gestern, Donnerstag, war oe24.TV laut Teletest-Messung wieder der bei den Zusehern beliebteste News-Sender – und zwar mit großem Abstand.

oe24.TV steigerte gestern in der Werbe-Zielgruppe (12–49 Jahre) seinen Marktanteil bereits auf 0,75 Prozent, bei männlichen Zusehern unter 50 Jahren sogar schon auf 1,4 Prozent.

Beim Gesamtpublikum (12+) erreichte oe24.TV gestern schon 0,63 Prozent Marktanteil und eine Zuseherzahl (NRW) von 137.000.

75.000 Zuseher bei Fellner! Live

Die meistgesehenen Sendungen auf oe24.TV waren gestern die Morgen-Show mit bis zu 1,5 Prozent Reichweite in der Werbe-Zielgruppe, die Erst-Ausstrahlung der oe24.TV-Wahl-Umfrage um 17.45 mit 2,0 Prozent Marktanteil in der Werbe-Zielgruppe, die TV-Konfrontation der Spitzenkandidaten mit bis zu 1,9 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe sowie Fellner! Live mit dem Kurz-Interview, das gestern bereits 75.000 Zuseher (gesamt NRW) erreichte.

Für Puls24, das für letzten Sonntag vorschnelle und falsche Reichweitendaten veröffentlicht hat, gibt es auch heute keine Freigabe der erhobenen Teletest-Daten, die offenbar weit hinter oe24.TV zurück liegen.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Zeitschiene personengewichtet 12+, 12-49 (Werbe-Zielgruppe) bzw. M 12-49, Spitzenwerte Morgen-Show 06.45-07.00, Wahl-Umfrage 17.45-18.00, TV-Konfrontation 19.00-19.15, Fellner Live 21.00-23.00 Uhr, jeweils 12-49 Jahre, vorläufig gewichtete Daten