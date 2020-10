"Ich werde diese Kandidatur in Oberösterreich unterstützen", so Strache. Er bleibt "ehrenamtlicher Parteichef".

Im Interview auf oe24.TV (Ausstrahlung heute um 20 Uhr bei FELLNER! LIVE) kündigt HC Strache an, dass er mit seiner Partei bei der oberösterreichischen Landtagswahl antreten will: "Das war nicht das Ende, sondern ein Anfang. Ich werde ehrenamtlich als Parteichef für die über 17 Bezirksräte immer da sein, Veranstaltungen machen. Ein Unternehmer hat mir auch gesagt, er würde uns für die Oberösterreich-Wahl einen Kredit geben. Es wäre doch etwas, wenn ich eine Kandidatur da unterstützen könnte."



Strache will weiter ehrenamtlich in der Partei tätig bleiben: "Ich bin Unternehmer und in der Privatwirtschaft. Das was ich politisch tue, ist ehrenamtlich. Und das mache ich weiter. Ich lasse die Menschen nicht im Stich, da werden wir was großes zustande bringen."



Strache kündigt zudem an, eine "Online-Medienplattform aufzubauen, die rechts der Mitte positioniert sein wird".