ÖSTERREICH hat nie Umfragen manipuliert

Die Mediengruppe ÖSTERREICH, Helmuth und Wolfgang Fellner haben letzte Woche offiziell Beschwerde gegen die Haus-Durchsuchung und die angeordnete Telefonüberwachung der ÖSTERREICH-Redaktion eingebracht.

In dieser Beschwerde wird ausgeführt, dass das durch die Verfassung geschützte Redaktionsgeheimnis durch die Anordnung der Überwachung der ÖSTERREICH-Handys sowie durch die Hausdurchsuchung verletzt bzw. nicht wie vom Gesetz vorgegeben beachtet wurde. Von der Rechtsschutzbeauftragten des Obersten Gerichtshofes wurde daher die Handy-Überwachung nicht genehmigt – trotzdem hat sie, wie belegt ist, stattgefunden.

Ein mehrköpfiges Experten-Team hat für ÖSTERREICH über eine Woche lang den noch immer nur selektiv zur Verfügung stehenden Akt, aber auch alle Unterlagen durchforstet und ist zu dem eindeutigen Schluss gekommen:

1. Es gab keine vom „Team Kurz“ manipulierten Wahl-Umfragen in ÖSTERREICH. Die in ÖSTERREICH erschienenen Wahl-Umfragen wurden von ÖSTERREICH beauftragt und von ÖSTERREICH nach branchenüblichen Tarifen bezahlt. Bei Prüfung der Daten ist keine Manipulation festzustellen. Vielmehr liegen alle in ÖSTERREICH erschienenen Umfragen mit den Wahl-Umfragen anderer Medien nahe zusammen oder sind nahezu ident.

2. Es gab niemals eine Vereinbarung oder gar einen „Deal“, wonach Wahl-Umfragen in ÖSTERREICH durch Inserate des Finanzministeriums rückfinanziert wurden. Es gibt auch keine „Scheinrechnungen“. Für jede Umfrage ist die Bezahlung durch ÖSTERREICH alleine dokumentiert.

3. Es gibt auch keine „Inseraten-Korruption“. Alle vom Finanzministerium in ÖSTERREICH gebuchten Inserate wurden nach Tarif verrechnet. ÖSTERREICH bekam in Wahrheit nicht mehr, sondern sogar WENIGER Inserate als die vergleichbaren Konkurrenz-Medien Krone und Heute. Vor allem bei Heute sticht – bezogen auf die Erscheinungstage (kein Samstag und SONNTAG) und die kleinere verbreitete Auflage im Jahres-Vergleich – eine deutliche Bevorzugung gegenüber ÖSTERREICH ins Auge.

Im Akt fehlen weiterhin zahlreiche ÖSTERREICH sowie Helmuth und Wolfgang Fellner entlastende Chats, die es definitiv gibt. Trotzdem konnten von den Experten bereits mehrere Beweise im Gesamt-Akt recherchiert werden, die – möglicherweise irrtümlich – nicht in den vielfach veröffentlichten Hausdurchsuchungs-Befehl aufgenommen wurden, wodurch ein völlig falsches, für ÖSTERREICH rufschädigendes Bild gezeichnet wurde.

Experten-Überprüfung belegt: Kein Deal – Redaktion war unabhängig

Schon eine genaue Analyse der in ÖSTERREICH erschienenen Wahl-Umfragen hätte ergeben, dass der falsche Vorwurf, den Wahl-Umfragen liege ein „Deal“ mit dem „Team Kurz“ oder Thomas Schmid zugrunde, nicht haltbar ist. In Wahrheit sind fast 50 % der in ÖSTERREICH 2017 veröffentlichten Wahl-Umfragen Kurz-kritisch mit Zugewinnen für FPÖ oder SPÖ und keine einzige dieser Umfragen weist Manipulationen durch die ÖVP auf. Viele der Umfragen zeigten Zugewinne für SPÖ, FPÖ oder Liste Pilz und lösten sogar Proteste der ÖVP aus.

Ein typisches Beispiel: Thomas Schmid chattet am 6. September 2017 – kurz vor der Wahl – mit Kurz über eine Wahl-Umfrage in ÖSTERREICH: Schmid berichtet, dass die Umfrage für die ÖVP sehr negativ ausfallen würde. Schmid schreibt dann: „Das ist keine Umfrage von uns, sondern eine von Fellner, die mir zugespielt wurde.“ Kurz: „Berichtet aber nicht, oder?“ Schmid: „Frag gleich nach.“ Schmid: „Nein.“

In Wahrheit ist diese Umfrage nicht nur am Folgetag – 7. September – in vollem Umfang in ÖSTERREICH erschienen, sie trug sogar die Headline „Neue Umfrage: Kern holt auf!“ und war mit dieser Headline auch auf der Titelseite.

Das beweist die völlige Unabhängigkeit der redaktionellen Berichterstattung von ÖSTERREICH und auch das Fehlen jedes „Deals“ mit Kurz. Die WKStA jedoch führt den – von ihm prahlerisch falsch erfundenen – Schmid-Chat im Hausdurchsuchungs-Befehl als Beweis dafür an, dass es einen „Deal“ gegeben hätte, negative Wahl-Umfragen in ÖSTERREICH zu unterdrücken. Bei Wiedergabe des tatsächlich erschienenen Artikels und einem Re-Check der ÖSTERREICH-Ausgaben im Internet hätte diese Behauptung nie aufgestellt werden dürfen. In Wahrheit berichtete ÖSTERREICH völlig unabhängig.

Vergleich zeigt: Alle Umfragen im Jahr 2017 waren fast ident!

Tatsächlich zeigt sich auch, dass die Behauptung, die Wahl-Umfragen in ÖSTERREICH seien manipuliert gewesen, falsch ist. Die Wahrheit ist: Es gibt praktisch keine Abweichung zwischen den in ÖSTERREICH erschienen Wahl-Umfragen von Research Affairs und denen in anderen Medien.

Bei den Umfragen Ende April 2017, bei denen die WKStA ÖSTERREICH unterstellt, mit „gefälschten Umfragen“ den Kurz-Vor­gänger Mitterlehner gestürzt zu haben, hatten in Wahrheit ALLE MEDIEN (!) die GLEICHEN Umfrage-Daten.

Nur ein Beispiel: Am 27. 4. 2017 veröffentlichte profil von Unique Research für die ÖVP 23 %, für die SPÖ 28 %, für die FPÖ 32 %.

Einen Tag später veröffentlichte ÖSTERREICH von Research Affairs für die ÖVP 22 %, für die SPÖ 29 % und für die FPÖ ebenfalls 32 %.

Genauso im Juni 2017, als Kurz bereits ÖVP-Spitzenkandidat war: ATV hatte die ÖVP bei 34 %, profil hatte die ÖVP bei 32 %, Der Standard hatte die ÖVP bei 33 % und ÖSTERREICH hatte die ÖVP ebenfalls bei 33 %. ALLE Umfragen zeigten also den gleichen Aufschwung für die Kurz-ÖVP.

Genau dasselbe Bild zeigt sich bei ALLEN Umfragen im Juli, August und September 2017.

Und bei der letzten Umfrage vor der Wahl – Ende September 2017 – hatten überhaupt ALLE Medien die fast identen Werte: ÖSTERREICH, profil und Kurier hatten die ÖVP bei 33 %, Heute und Krone die ÖVP sogar bei 34 %.

Die Behauptung der WKStA, ÖSTERREICH hätte manipulierte und von anderen Umfragen abweichende Umfrage-Daten für die ÖVP veröffentlicht, ist also VÖLLIG FALSCH – eine vergleichende Darstellung der Umfragen anderer Medien, wie sie nun in der Beschwerde erfolgt ist, hätte gezeigt, dass diese angeführte Grundlage für die Hausdurchsuchung nicht stimmt.

„Krone“ & „Heute“ kassierten deutlich mehr Inseratengeld als ÖSTERREICH

Auch die – für uns rufschädigende – Behauptung der WKStA, das Finanzministerium hätte durch „Inseraten-Korruption“ die Wahl-Umfragen in ÖSTERREICH finanziert, ist VÖLLIG FALSCH.

Das Experten-Team hat alle Inseraten-Buchungen des Finanzministeriums genauestens untersucht – und danach ergibt sich ein völlig anderes Bild als von der Staatsanwaltschaft dargestellt. Denn die WKStA hat in ihrem Hausdurchsuchungs-Befehl die Inseraten-Buchungen bei den Konkurrenz-Zeitungen einfach weggelassen. In Wahrheit haben Krone und Heute vom Finanzministerium nämlich deutlich mehr Inserate bekommen als ÖSTERREICH. Schon alleine deshalb entfällt jeder Untreue-Verdacht für ÖSTERREICH oder die Fellners.

Während ÖSTERREICH nämlich vor Beginn der Ära Thomas Schmid vom Finanzministerium – so wie es der Marktlage laut Focus und der verbreiteten Auflage entspricht – noch die zweithöchste Inseraten-Buchung bekommen hat (1. 1. 2014 bis 30. 6. 2016: Krone 394.000, ÖSTERREICH 237.000, Heute 206.000) …

… wurde ÖSTERREICH bei den Inseraten vom Finanzministerium ab Mitte 2016 ohne jede Begründung vom – nur an fünf Tagen erscheinenden – Gratis-Blatt Heute der Eva Dichand überholt.

Dieser Trend setzte sich in den Folgejahren überdeutlich fort: Im von der WKStA exemplarisch zitierten 3. Quartal 2017 erhielt ÖSTERREICH mit 279.000 Euro zwar deutlich mehr als 2016, aber die WKStA verschweigt völlig, dass dieser Trend bei den Konkurrenz-Zeitungen noch viel dramatischer war. Die Krone erhielt im 3. Quartal mit 302.000 Euro deutlich mehr als ÖSTERREICH. Der wahre Aufreger ist aber Heute, das – obwohl es nur an fünf Tagen erscheint – mit 316.000 Euro im 3. Quartal 2017 mit Abstand am meisten Inseratengeld vom Finanzministerium erhalten hat. Damit bricht der Vorwurf, ÖSTERREICH sei bei Inseraten stark bevorzugt gewesen, völlig in sich zusammen.

Diese Fakten sind im Hausdurchsuchungs-Befehl nicht enthalten, wurden nun aber für die Beschwerde detailliert recherchiert. Nicht vorgelegt bzw. angeführt wurden auch zahllose Chats von Thomas Schmid mit Christoph und Eva Dichand. So geht aus den Chats hervor, dass Schmid mit der Familie Dichand, die vom Finanzministerium insgesamt über 10 Millionen Euro an Inseratengeldern für ihre Medien erhalten hat, ab jenem Zeitpunkt, als die Inseratenzahlungen vor allem an Heute explodiert sind, MEHRFACH AUF LUXUS-URLAUB gewesen ist. Etwa in Sardinien und Äthiopien.

Das Experten-Team hat bei seiner detaillierten Prüfung festgestellt: Die gegen ÖSTERREICH sowie gegen Helmuth und Wolfgang Fellner erhobenen Vorwürfe in der Causa Thomas Schmid sind falsch. Es wurden nur auf der Grundlage der „Münchhausen-SMS“ von Thomas Schmid Verdächtigungen aufgestellt, für die nicht nur Beweise und Unterlagen fehlen, sondern die bei Fakten-Checks bereits im Vorfeld der Hausdurchsuchung aufgeklärt worden wären.

Die Rechtsschutzbeauftragte des OGH hat mittlerweile nach der vor ihr erfolgten Prüfung des Aktes schon festgestellt, dass bei Helmuth und Wolfgang Fellner, aber auch bei ÖSTERREICH „jeder Tatbild-, Untreue- und Bestechungs-Verdacht ZUR GÄNZE fehlt“ und damit Handy-Überwachung und Hausdurchsuchung RECHTS­WIDRIG waren.