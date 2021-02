Nach Fall Tina revoltieren Teile der Grünen gegen den Koalitionspartner.

Die Abschiebungen von Kindern sorgen für ein Beben in der türkis-grünen Koalition. Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer kritisierte am Dienstag offen und ungewohnt scharf das Vorgehen von VP-Innenminister Nehammer. „Es ist unerträglich und unmenschlich und in Österreich kann das nicht sein, dass so etwas passiert.“ Maurer sieht darin einen „veritablen Konflikt“. Auch Vizekanzler Kogler finde, dass die Volkspartei „ohne Herz und Hirn“ agiere. Vor der Parlamentssitzung am Donnerstag fanden immer wieder Krisentelefonate zwischen ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und Grünen-Boss Kogler statt. Kurz erklärte dem Grünen, dass er in diesen Fragen „nicht nachgeben“ könne.

Protest: Wiener Grüne kurz vor Absprung

Die Wiener Grünen, die mächtigste Landesorganisation, veröffentlichten am Mittwoch dafür eine „Erklärung“. Sie sehen „rote Linien klar überschritten“. Außerdem: „Mit der Abschiebung von in Österreich geborenen und aufgewachsenen Kindern verpasst die ÖVP der gesamten Regierung ein unmenschliches Antlitz.“

Misstrauen

Der grüne Mandatar Michel Reimon findet in ÖSTERREICH harte Worte: „Wir wollen, dass sich die ÖVP bewegt. Besonders bei Menschenrechtsbelangen. Sonst sind wir in einer veritablen Krise.“

Die grüne Mandatarin Ewa Dziedzic sagt: „Uns geht es um ein humanitäres Bleiberecht. So eine Abschiebung wie von Tina sollte sich nicht wiederholen.“

Beide versichern aber ÖSTERREICH, dass sie „sicher nicht an der Koalition“ rütteln oder sie gar sprengen wollen würden.

Anträge

SPÖ und Neos wollen heute einen Antrag einbringen, wonach das abgeschobene Mädchen zurückgeholt werden solle. Einen Antrag, der wortident im Wiener Landtag beschlossen wurde und von den dortigen Grünen unterstützt wurde. Ob vereinzelte Grüne diesem Antrag heute zustimmen? Nur eines wurde gestern ausgeschlossen: dass Grüne dem FPÖ-Misstrauensantrag gegen Nehammer zustimmen würden.