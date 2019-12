Land erhöht Sportbudget um 40 Prozent

Das Ressort bekommt mehr Geld für anstehende Großprojekte.

OÖ. Das Land OÖ erhöht das Budget für 2020/21 um gleich 40 Prozent. Damit stehen Sport-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) in den kommenden beiden Jahren 16,8 Millionen Euro zur Verfügung. Die zusätzlichen Mittel sollen vor ­allem in Fußball, Leichtathletik und Ski nordisch fließen.

© Heinz Kraml

Höheres Budget wegen Schwerpunktprojekten

„Es wurde ein umfassendes ‚Sport-Infrastrukturpaket für OÖ und Linz‘ mit der Rückkehr des LASK auf die Gugl mit einer eigenen Fußballarena, einem ­neuen Donaupark-Stadion für den FC Blau Weiß Linz und einer Bundesliga-Ballsporthalle in Linz geschnürt. Das ‚OÖ Zukunftspaket Leichtathletik‘ stellt sicher, dass die Leichtathleten in Oberösterreich künftig ein noch umfangreicheres Angebot für Training und Wettkampf zur Verfügung haben. Und Ski nordisch bekommt mit einem eigenen ‚OÖ. Paket für Langlauf, Skispringen & Biathlon‘ auch beste Bedingungen in unserem Bundesland“, fasst Achleitner die Kernpunkte zusammen.

Pum bringt langjährige Erfahrung in Vorstand ein

Hochkarätige Verstärkung gibt es für „Start Up Sport“, den Verein der Wirtschaft zur Förderung von Oberösterreichs Sporttalenten: Der langjährige erfolgreiche ÖSV-Sport­direktor Hans Pum verstärkt in Zukunft das Vorstandsteam mit seiner Expertise und seinem Netzwerk. „Wir freuen uns sehr über die Zusage von Hans Pum. Denn davon können unsere Sporttalente nur profitieren: Er hat bereits sehr viele Talente im Skisport bis an die Weltspitze begleitet und weiß daher, worauf es ankommt“, be­tonen Start-Up-Sport-Präsident Hannes Artmayr und Wirtschafts- und Sport-Landesrat Achleitner.