Linz investiert 34 Mio. Euro in Kinderbetreuung

Linz will den erfolgreichen Kurs in der Kinderbetreuung fortführen.

Linz. „Die Entscheidung, so massiv in die Kinderbetreuung zu investieren, war eine bewusste politische Entschließung. Seit die Arbeiterkammer Oberösterreich mit dem Kinderbetreuungsatlas die Qualität der Kinderbetreuung in Oberösterreich erhebt, hat uns dieses ­Engagement stets Bestnoten eingebracht. Auch im aktuellen Kinderbetreuungsatlas hat Linz die Note 1A erhalten, zu unserer Freude, vor allem aber zur Zufriedenheit der ­Familien. Diesen Kurs wollen wir fortsetzen“, erklären Bürgermeister Klaus Luger, Vizebürgermeisterin Karin Hörzing und Stadträtin Regina Fechter (alle SPÖ) bei der Präsentation der aktuellen Zahlen. Heuer nimmt die Stadt 34 Millionen Euro in die Hand. Finanziert wird damit die Sprachförderung für Kinder, das beitragsfreie Besuchen des Nachmittagskindergartens für berufstätige Eltern.

10.300 Kinder werden in einer städtischen Krabbelstube, Kindergarten oder Hort betreut. Bis zu einem Bruttoeinkommen von 1.425 Euro besuchen Kinder die Einrichtung gratis, darüber hinaus werden 55,90 Euro eingehoben. Der Höchstbetrag vom Land ist 110 Euro.

Außerdem investiert die Stadt in dieser Amts­periode 35 Millionen Euro in den Ausbau und die Renovierung von Kindergärten. „Der Babyboom der vergangenen Jahre sorgt sonst für einen Betreuungsengpass“, weiß der Stadtchef.