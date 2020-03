Linz lädt zum ersten 'Tag der Sicherheit'

Anfang Juli werden die vielen Einsatzkräfte vor den Vorhang geholt.

Linz. Das Linzer Sicherheitsressort veranstaltet am 4. Juli 2020 den „1. Tag der Sicherheit“. Dazu werden Einsatzorganisationen, Sicherheitsinstitutionen und all jene, die tagtäglich für die Sicherheit der Bevölkerung im Einsatz sind, am Linzer Hauptplatz ihre Leistungen zur Schau stellen, kündigte der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) am Sonntag per Aussendung an.

Leistungsschau. „Die zahlreichen teilnehmenden Organisationen bieten dabei einen Einblick in ihre tägliche Arbeit für die Sicherheit. Das breit aufgestellte Teilnehmerfeld besteht aus vielen Organisationen, die sich allen Belangen der Sicherheit widmen“, so Raml. Neben Polizei, Feuerwehr, Bundesheer, Samariterbund und dem Roten Kreuz werden sich unter anderem etwa auch der Zivilschutzverband, die Bergrettung, die Brandverhütungsstelle oder der ÖAMTC präsentieren und ihr Können zeigen.

Familie. Als besonderen Höhepunkt wird es auch einen Rekordversuch des stärksten Mannes Österreichs, Franz Müllner, geben. „Das Programm verspricht also für die ganze Familie, von jung bis alt, einen spannenden und sehr interessanten Tag im Dienste der Sicherheit!“, so Stadtrat Raml.